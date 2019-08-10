Operasyon için bir göz de termometrede: Bölgede sıcaklık 15 gün sonra düşüyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türk ve ABD'li heyetlerin Suriye için yaptığı görüşmelerinden ardından karşılıklı yapılan 'anlaştık' açıklamaları 'Operasyon Eylül'e kaldı' görüşünün ağırlık kazanmasına neden olmuştu.

Bu açıklamaya rağmen ABD'nin bir yandan bölgedeki teröristlere silah ve mühimmat sevkiyatına tüm hızıyla devam etmesi, diğer yanda "Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz" açıklamaları ülkemiz kamuoyunda 'Operasyonun gecikmesi için zaman kazanmak istiyorlar' tepkilerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı

Suriye'de girilecek alanın uzunluk ve derinliği, güvenlik koridorunun kontrolünün nasıl olacağına dair soruların henüz netlik kazanmadığı bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı yeni bir sürece kapı araladı.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kamuflaj içerisinde. Fotoğraf: Arşiv.

Operasyon 20 içinde başlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları "Suriye yönelik operasyon Ağustos ayı içerisinde başlayacak" mesajı olarak algılanırken, son dönemlerde harekat bölgesinin yaklaşık 45-50 derece gibi yüksek sıcaklık değerlerine sahip olması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Askeri uzmanlar Türkiye'nin daha önce de bölgedeki çok yüksek sıcaklık değerlerinin olduğu dönemlerde de operasyon yaptığına dikkati çekerek, "Eğer operasyon kararı alınırsa sıcaklık ne olursa olsun Mehmetçik görevini layıkıyla yapar" görüşünü savunuyor.

TSK'nın sırına yönelik sevkiyatı devam ediyor.

Bölgedeki hava sıcaklığı ne zaman düşecek?

Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın güneyi ve Tel Abyad bölgesinde serinlemenin en erken 28-30 Ağustos döneminde olacağını söyledi.

Söz konusu serinlemenin ardından bölgede yeniden sıcaklıkların yükseleceğine dikkati çeken Ökten, "Gerçek manada serinleme ancak Eylül ayının 20'sinden itibaren görülebilir." şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere Türkiye'nin bugüne kadar icra ettiği operasyonlarda 'tarihi göndermeler' ön planda oluyor. Bu kapsamda Türklere Anadolu'nun kapılarını kesin olarak açan 'Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı 26 Ağustos tarihinin Suriye'deki operasyon için öne çıkabileceği üzerinde duruluyor.

Ağustos'taki tarihi zaferler ve tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayı içerisindeki zaferlere gönderme yaptığı konuşmasında bahsedilen olayların tam tarihler şöyle:

Mercidabık Savaşı: 24 Ağustos 1516 Malazgirt Meydan Muhaberesi: 26 Ağustos 1071 İstiklal Harbi: 30 Ağustos 1922 Kıbrıs Barış Harekatı: 18 Ağustos 1974 Fırat Kalkanı Harekatı: 24 Ağustos 2016