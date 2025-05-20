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Önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir

Önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir

17:2520/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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BM yetkilisi Fletcher, yardımların zamanında ulaşmaması halinde Gazze'de 14 bin bebeğin 48 saat içinde ölebileceği konusunda uyarı yaptı.
BM yetkilisi Fletcher, yardımların zamanında ulaşmaması halinde Gazze'de 14 bin bebeğin 48 saat içinde ölebileceği konusunda uyarı yaptı.

Birleşmiş Milletler, savaştan zarar görmüş bölgeye daha fazla yardım girmezse 48 saat içinde Gazze'de 14.000'e kadar bebeğin ölebileceği konusunda uyardı. İsrail yetkilileri, Gazze'yi tamamen abluka altına aldıktan 11 hafta sonra Filistin topraklarına yalnızca sınırlı yardım girmesine izin veriyor. Bu adım; ABD, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık gibi müttefiklerin baskısı sonrasında günler sonra geldi. Ancak BM insani yardım şefi Tom Fletcher'e göre bu yardım yalnızca denizde bir damla...

Katil İsrail ordusu, 11 hafta sonra Filistin topraklarına yalnızca sınırlı yardım girmesine izin verdi. Birleşmiş Milletler, savaştan zarar görmüş bölgeye daha fazla yardım girmezse 48 saat içinde Gazze'de 14.000'e kadar bebeğin ölebileceği konusunda uyardı.


'DENİZDE BİR DAMLA'


BM insani yardım şefi Tom Fletcher, bebekler için yiyecek de dahil olmak üzere insani yardım taşıyan sadece beş kamyonun Pazartesi günü Gazze'ye girdiğini söyledi. Bu,
İsrail'in haftalarca süren tam ablukasının ardından "denizde bir damla" oldu
. Yardımın henüz ihtiyaç sahibi topluluklara ulaşmadığını söyledi.


BBC Radyo 4'e konuşan Trump, "Eğer onlara ulaşamazsak önümüzdeki 48 saat içinde 14.000 bebek ölecek... Şu anda yetersiz beslendikleri için çocuklarını besleyemeyen annelere bebek mamasını ulaştırmaya çalışırken her türlü riski göze alıyoruz"
dedi.

BM yetkilisinin bu açıklamaları; İngiltere, Fransa ve Kanada liderlerinin Pazartesi günü İsrail'in Gazze'deki "korkunç eylemlerini" kınamasının ve insani yardım kısıtlamalarını kaldırmazsa ortak eylem konusunda uyarmasının ardından geldi. Ortak bir açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in yardımları engellemesini ve Netanyahu hükümetindeki bakanların Filistinlilerin toplu olarak yerlerinden edilmesiyle tehdit eden yorumlarını eleştirdi.



Fletcher, üç İsrailli müttefikin hareketini "güçlü sözler" ve uluslararası pozisyonun memnuniyetle artırılması olarak nitelendirdi. Ayrıca BM'nin bugün Gazze'ye bebek maması ve besin maddeleriyle dolu 100 kamyon daha göndermeyi umduğunu bildirdi.


"Önümüzdeki 48 saat içerisinde mümkün olduğunca çok sayıda 14 bin bebeği kurtarmak istiyorum" dedi.

BİR ÇOĞU ÖLDÜRÜLDÜ


BM'nin Gazze'de 14.000 bebeğin açlık riski altında olduğunu nasıl hesapladığı sorulduğunda Fletcher, Birleşmiş Milletler ekiplerinin tıbbi merkezler ve okullar gibi yerlerde ihtiyaçları değerlendirmek için çalıştığını söyledi. "Sahada ekiplerimiz var - ve tabii ki birçoğu öldürüldü... hala sahada çok sayıda insanımız var - tıbbi merkezlerdeler, okullardalar... ihtiyaçları değerlendirmeye çalışıyorlar," dedi.




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