Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Oruçlar dualarla açıldı: Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında yer bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar okunan dualarla oruçlarını açtı.

19:11 . 23/03/2023 Perşembe
DHA
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

Türkiye'deki iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında yer bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanı saat 18.22'de okunurken, ilçe de, ülkede en erken iftarı yapılan yer oldu. Havaların da ısınmasıyla birlikte kalabalıklaşan çarşı merkezi ve parklarda iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte de vatandaşlar okunan dualarla oruçlarını açtı. Vatandaşlar, ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.



#iftar
#iftar vakti
#Türkiye'de ilk iftar
#Hakkari
#Şemdinli
#ramazan ayı
#ilk iftar
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.