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Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi

Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi

23:061/07/2025, Salı
IHA
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Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada 9 kilo kokain ele geçirildi.
Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada 9 kilo kokain ele geçirildi.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde bir araçta 8 paket halinde 9 kilo kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 Şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine havuz yapılmak suretiyle gizlenmiş vaziyette 8 paket halinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.




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