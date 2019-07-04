Gündem Osmangazi Köprüsünden geçenler durdurulan aracı görünce çok şaşırdı
YALOVA

Osmangazi Köprüsü'nde düzensiz göçmen operasyonu

Osmangazi Köprüsü'nden geçenler durdurulan aracı görünce çok şaşırdı

Osmangazi Köprüsü'nde yapılan trafik uygulamasında durdurulan kapalı kasa kamyonette 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu oldukları belirlenen 16'sı çocuk, 7'si kadın toplam 42 kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Osmangazi Köprüsü'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
Osmangazi Köprüsü'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsü'nde Yalova istikametine seyreden kapalı kasa kamyonet, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince köprü üzerinde yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu oldukları belirlenen 16'sı çocuk, 7'si kadın toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Osmangazi Köprüsü'nde kapalı kasa kamyonetten 42 düzensiz göçmen çıktı.

KAMYONETTE ÇOK SAYIDA CAN YELEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından otobüsle Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA
Osmangazi Köprüsü'nde kapalı kasa kamyonetten 42 düzensiz göçmen çıktı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kapalı kasa kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi. Polis, kamyonette yaptığı aramada çok sayıda can yeleği ele geçirdi.

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