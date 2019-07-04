Osmangazi Köprüsü'nden geçenler durdurulan aracı görünce çok şaşırdı

Hayat

FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan ‘The Network’ seyirciyle buluştu

Brüksel'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel ilk kez özel gösterimle seyirciyle buluştu. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu da demektir ki sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehlikeliler" dedi.