Osmangazi Köprüsü'nden geçenler durdurulan aracı görünce çok şaşırdı

Osmangazi Köprüsü'nde Yalova istikametine seyreden kapalı kasa kamyonet, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince köprü üzerinde yapılan uygulama kapsamında, şüphe üzerine durduruldu.
Kamyonette yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu oldukları belirlenen 16'sı çocuk, 7'si kadın toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
KAMYONETTE ÇOK SAYIDA CAN YELEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından otobüsle Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Düzensiz göçmenleri taşıyan kapalı kasa kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi. Polis, kamyonette yaptığı aramada çok sayıda can yeleği ele geçirdi.