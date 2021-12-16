Gündem Çaldığı bıçağı Akşenere hediye eden İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
OSMANİYE

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye eden İYİ Parti'li yönetici gözaltına alındı

Bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z., gözaltına alındı. Zanlının bıçaklardan birisini, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
Osmaniyede çaldığı bıçağı Meral Akşenere hediye eden İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye eden İYİ Parti'li A.Z. (sağda)

Eshabil Avşar isimli vatandaş, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.

İYİ PARTİ'Lİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye eden İYİ Parti'li gözaltına alındı
OYNAT 00:53
Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye eden İYİ Parti'li gözaltına alındı
Bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z., gözaltına alındı. Zanlının bıçaklardan birisini, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği tespit edildi.

ÇALINTI BIÇAĞI AKŞENER'E HEDİYE ETMİŞ

Güvenlik güçleri, A.Z’nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z’nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

"25 ÜRÜNÜ ÇALMIŞ"

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." dedi.

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