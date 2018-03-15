Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

İstanbul'da bulunan Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbe restorasyonu çalışmaları kapsamında hilti ile Osmanlı mezarlarını kıran işçi büyük tepki topladı.

Türbenin avlusunda bulunan Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile darmadağın edilmesi görenleri hayrete düşürdü. Duruma hassasiyet gösteren vatandaşlar konuyu sosyal medyadan ve İBB Beyaz Masa'dan şikayet ettiler. Kırılan Osmanlı mezarlarının fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçini tepkisi ile karşılaştı.

Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

İBB müdahale etti

Kısa süre büyük bir ses getiren olaya şikayetin ardından İBB'nin ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek restorasyon çalışmasına müdahale etti. İBB'den yapılan ilk açıklamaya göre süreç yakından takip edildiği ve sonuçlanınca vatandaşların bilgilendirileceği aktarıldı.

Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

Üsküdar Şeyh Devati Efendi Türbesi;

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selmanıpak Caddesi’ne cepheli olarak 1650 tarihinde inşa edilmiştir. Türbe, kenarları birbirine eşit olmayan sekizgen planlı bir yapıdır. Türbenin batı yönüne açılan kapının üzerinde ve bu yöne açılan pencerelerin üzerlerinde toplam dört tane kitabe yer almaktadır. Batı yönünde yer alan pencereler piramidal bir formla sonlandırılmıştır. Kırma çatı ile örtülü türbenin iç kısmı ahşaptır. Devati Mustafa Efendi Tekkesi, Kethüda Arslanağazade Mustafa tarafından 1650’de Celveti tarikatından divitçi olarak tanınan Devati Şeyh Mustafa için yaptırılmıştır. Şeyh Mustafa Efendi 1657 yılında türbe, Şeyh Mustafa’nın ölümünden sonra yapılmıştır. Türbe, Fatma Zehra Hanım tarafından 1886’da yenilenmiştir.

Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

Şeyh Mustafa Devati

17. yüzyılda yaşamış, Celveti tarikatının mensup bir şeyhtir. Tasavvufa yönelip, Aziz Mahmud Hüdayi’nin yerine geçen halifesi zamanın Gavs-ül Azamı Mukat Ahmet Efendiye intisap etmiştir. Gayret ve istidadı ile tasavvuf yolunda kısa sürede ilerlemiştir. Üsküdar’daki Valide Sultan Dar-ül Hadisine müderrislik yapmıştır. 1656 senesinde tüm medrese hayatını terk edip Üsküdar’daki Şeyh Camii, medresesinde irşada yönelmiştir. Şeyh Camii hem Camii hem de tekkenin tevhidhanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Devati hazretleri tarafından da meşruta, aşevi ilave edilmiştir. Şeyh Camii tekkesinde irşat ile meşgul olan şeyh Mustafa Devati(K.S) 1659 senesinde Hakka yürümüş ve tekkenin bahçesindeki türbesine defin edilmiştir. Devati Hazretlerinden sonra oğlu Şeyh Mehmet Talip Efendi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Tekkesi postnişliğine tayin edilmiştir. Zamanın kutbul arifidir. Devati tekkesi onun zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Oda bu türbede meftundur. (1679)

Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde Osmanlı mezarları hilti ile darmadağın edildi.

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