ÖSYM hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek: 'Toplam 12 bin 483 aday katılacak'

Sınav uygulamalarıyla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek dört sınava toplam 12 bin 483 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Sınavlara 10 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için hem elektronik sınav binalarında hem de diğer sınav binalarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-13.30 saatleri arasında, pazar günü saat 07.00-10.00 ve 11-00-13.30 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.