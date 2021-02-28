Oteldeki kadın müşteri gürültü yaptığı için erkek müşteriyi bıçakladı Bursa’da bir apart otelde yan yana odalarda kalan iki müşteri arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözde D., yan odada kalan ve gürültü yaptığını iddia ettiği Şehmus S.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2021, 09:05 Son Güncelleme: 28 Şubat 2021, 09:50 DHA