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Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi: Gözaltına alındı

Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi: Gözaltına alındı

10:546/04/2025, Pazar
IHA
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Köpeğe yapılan eziyet, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Köpeğe yapılan eziyet, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Burdur'da sokak köpeği bir otomobilin arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sürücüyü kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Burdur Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. (50) olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


KÖPEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ


İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia eden R.P.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

#burdur
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#köpek

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