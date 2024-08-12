Özel kurultayda rahat

Bu çerçevede Ekrem İmamoğlu’na dönük değerlendirmeler dikkat çekti. Bazı CHP’lilerin ”İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olacaksa partinin başında olmalı” önerisi İmamoğlu ve ekibi tarafında karşılık bulmadı. İmamoğlu’nun CHP genel başkanlığını istemediği, bütün siyasi kesimlerin desteği ile cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlandığı genel merkeze söylendi.

DİRSEK TEMASI BAŞLADI

Bu çerçevede İmamoğlu’nun parti içi tartışmalardan uzak duracağı, CHP içi konularla gündeme gelmekten kaçınacağı belirtiliyor. Yönetime bu mesajlar iletilirken 2028 adaylığı için de İmamoğlu’nun muhalefet partileri ile de dirsek temasına başladığı ileri sürüldü. İmamoğlu’nun bu kararları alması ve şimdilik kurultayda herhangi bir seçimli kurultaya dönüştürmeme fikri Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibini eylül ayındaki tüzük kurultayı için rahatlattı.

CHP’ye fermuar sistemi

CHP 4-9 Eylül'de yapılacak olağanüstü tüzük kurultayı süreci, tüzük komisyonunun çalışmalarıyla devam ediyor. Komisyon, parti teşkilatlarından, üyelerden, hukukçulardan, siyaset bilimcilerden önerileri toplarken, dünyadaki parti tüzüklerini de inceliyor. Parti kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, tüzük kurultayında öne çıkacak gündem maddeleri arasında, Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması ve "eşit temsil" politikasının uygulanmasına yönelik talepler de öne çıkacak. Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılmasını amaçlayan eşit temsil için, "fermuar sistemi" delegelerin takdirine sunulacak.







