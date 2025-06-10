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Özel’den randevu tezgâhı

Özel’den randevu tezgâhı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’nin Kurban Bayramı sonrası mesaisi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in üçüncü kişiler aracılığıyla Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediği fakat sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

Bundan dolayı Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı yeni plan devreye alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bayram sonrasında Özel, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu dışındaki eski genel başkanlarla görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede yaşanan olayların değerlen-dirileceği, izlenecek yola dair fikir alışverişi yapılacağı ifade ediliyor.

KEMAL BEY ARAMIZDA DEĞİL

Bu şekilde tüm eski genel başkanlarla kamuoyuna görüştüm izlenimi vereceği bildirilen Özel’in, parti kamuoyuna “Birlik içindeyiz Kemal Bey yok” mesajı göndermeyi planladığı kaydedildi. Böylece diğer eski genel başkanlarla birlik, bütünlük görüntüsü çizilecek. Bu süre zarfında Kılıçdaroğlu randevu vermezse partide ‘bölen’ olarak adlandırılacak ve parti içerisinde istenmeyen adam olarak lanse edilecek.



#CHP
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#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
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