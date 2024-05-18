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Özel'siz zirve: Genel Merkez'e davetiye gitmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin A takımı ve İstanbul milletvekillerini 22 Mayıs’ta kentin yeni belediye başkanları ile tanıştıracak. Son günlerde öne çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davet edilmediği organizasyon, İmamoğlu’nun Genel Merkez’e “Buradayım” mesajı olarak algılandı.

Mehmet Güney
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:21 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önemli isimleri ile Genel Başkan Özgür Özel’siz İstanbul’da buluşacak. 22 Mayıs tarihinde düzenlenecek toplantının gündemi yerel seçim değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin projeler. CHP içinde dikkat çeken söz konusu toplantı davet ve davetlileri ile birlikte senaryoları da beraberinde getirdi. İmamoğlu’nun bu organizasyonu son günlerde çıkış yapan Genel Başkan Özgür Özel’e karşı yapılmış hamle olarak yankılandı.Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davet edilmediği organizasyona CHP’nin 60 kişilik PM, 22 kişilik MYK’sının tüm üyeleriyle İstanbul milletvekilleri çağrıldı.

ÖNE ÇIKMASINA CEVAP MI?

İmamoğlu tarafından davetlilere hem davetiye gönderildi hem de ilgili kişinin sekreteryasına bilgi verildi. Öte yandan İmamoğlu'nun buna benzer bir etkinliği Kılıçdaroğlu döneminde de yaptığı öğrenildi. Kurultayın ardından eş genel başkan gibi hareket eden İmamoğlu, İstanbul vekilleri, PM üyelerini yeni belediye başkanları ile tanıştıracak.

TBB KULİSİ DE YAPACAK

İmamoğlu’nun bu tanıştırmada amacının yönetim ile belediye başkanları arasındaki diyaloğu artırmak olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu kapsamda hedefinin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimi olduğu kaydedildi. İmamoğlu vekiller ile görüşerek kamuoyu oluşturmak istiyor.


Yandaş gazetecileri de alıp Roma’ya giden İmamoğlu lüks ve şatafattan taviz vermedi: Beş yıldızlı hotelde konaklama 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı gezileri kapsamında Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. Geziye katılan yandaş gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
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