Yapılan kamuoyu yoklamalarında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Rutin olarak yapılan anketlerde katılımcılara “Özgür Özel’i tanıyor musunuz?”, “Özgür Özel nasıl bir lider?”, “Özgür Özel’in görünürlüğü nasıl?” şeklinde sorular da yöneltiliyor.

Yönetim kaynaklarının iddialarına göre bu sorularda Özel, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘forvet’ olarak tanımladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a neredeyse 10 puan fark attı. Özel’in popülaritesinin artmasında kongrenin ardından, seçim süreci ve seçimlerin ardından gelen sürecin etkili olduğu kaydedildi. Öte yandan Özel’in son günlerde yaptığı görüşmelerin de tanınma sürecinde etkili olduğu belirtildi.