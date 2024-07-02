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Yavaş ve İmamoğlu’na 10 puan fark

CHP lideri Özgür Özel, parti yönetiminin yaptırdığı anketten açık ara farkla birinci çıktı. Özel, “Özgür Özel’in görünürlüğü nasıl?” şeklinde soruda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 10 puan fark attı.

Mehmet Güney
04:00 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 03:44 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Merkezi, partinini vitrin isimlerinin beğenilip beğenilmediğine dair anketler yaptırdı.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Rutin olarak yapılan anketlerde katılımcılara “Özgür Özel’i tanıyor musunuz?”, “Özgür Özel nasıl bir lider?”, “Özgür Özel’in görünürlüğü nasıl?” şeklinde sorular da yöneltiliyor.

GÖRÜŞMELER ETKİLİ OLDU

Yönetim kaynaklarının iddialarına göre bu sorularda Özel, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘forvet’ olarak tanımladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a neredeyse 10 puan fark attı. Özel’in popülaritesinin artmasında kongrenin ardından, seçim süreci ve seçimlerin ardından gelen sürecin etkili olduğu kaydedildi. Öte yandan Özel’in son günlerde yaptığı görüşmelerin de tanınma sürecinde etkili olduğu belirtildi.




#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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