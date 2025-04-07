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Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:417/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teşkilat dizisi boykot çağrıları sonrası reyting rekoru kırdı.
Teşkilat dizisi boykot çağrıları sonrası reyting rekoru kırdı.

'Boykot' çağrısına destek vererek 2 Nisan'da satın alımların durdurulmasına yönelik paylaşımda bulunan oyuncu Aybüke Pusat'ık çıkarılması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yayınlanan son bölümüyle reytinglerde zirveye çıktı.

Oyuncu Aybüke Pusat 2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykotuna destek veren isimlerden biri olmuştu.


Gelen tepkiler üzerinde Pusat bu paylaşımından sonra
Teşkilat
'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Diziyi izleyenler
'şimdi ne olacak?'
derken Pusat'ın görüntüsünün olmadığı bir fragman yayınlanmıştı.


Reytingleri yükseldi


Olayların ardından dün akşam ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi. Pek çok kişinin meraktan izlediği dizinin reytingi 10'a yaklaştı.


Teşkilat, rakip dizilerin yayınlanmadığı günlerde dikkatleri üzerine çekerek tüm kategorilerde zirveye yerleşti.





  • Reytingleri 10'a yaklaşan dizi, 28. bölümünden itibaren AB ve ABC gruplarında en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Sıralama ise şu şekilde oldu:

1. Total'de 8,97
1. AB'de 9,32
1. ABC'de 9,72

Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.



Özel Pusat'a destek çıkmıştı


Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da açıklamalarda bulunan Özgür Özel
"TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirtmiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz"
ifadelerini kullanmıştı.


Özel Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesine TRT'yi de dahil etmişti.



#Teşkilat
#TRT1
#Özgür Özel
#Aybüke Pusat

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