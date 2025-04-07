'Boykot' çağrısına destek vererek 2 Nisan'da satın alımların durdurulmasına yönelik paylaşımda bulunan oyuncu Aybüke Pusat'ık çıkarılması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yayınlanan son bölümüyle reytinglerde zirveye çıktı.
Oyuncu Aybüke Pusat 2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykotuna destek veren isimlerden biri olmuştu.
Reytingleri yükseldi
Olayların ardından dün akşam ilk kez ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi. Pek çok kişinin meraktan izlediği dizinin reytingi 10'a yaklaştı.
Teşkilat, rakip dizilerin yayınlanmadığı günlerde dikkatleri üzerine çekerek tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
- Reytingleri 10'a yaklaşan dizi, 28. bölümünden itibaren AB ve ABC gruplarında en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.
Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.
Özel Pusat'a destek çıkmıştı
Özel Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesine TRT'yi de dahil etmişti.