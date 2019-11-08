Paralar bisiklete aktı

İBB iştirak şirketleri arasında yer alan, İSPARK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi’nin (İSBİKE) 3 aylık bakım, onarım, temizlik ve teknik destek hizmetleri sağlanması için ihaleye çıkılacağı duyuruldu.
2,5 MİLYONLUK İHALE
- CHP’li İmamoğlu yönetimi, resmi verilere göre bin 500 adet bisikletin bakımı için açılan ihalenin yaklaşık maliyetini 2 milyon 668 bin lira olarak belirledi. Hizmet alımı kapsamında yapılan ihale sonucundan 3 aylık İSBİKE bakım, onarım, temizlik ve teknik destek hizmetleri ihalesi 2 milyon 601 bin lira ücret karşılığında Yapıdrom Şehir Dizaynı İnşaat Bilişim Teknolojileri ve Reklamcılıl LTD. ŞTİ. firmasına verildi. CHP’li yönetim, 1 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 arasını kapsayan 3 ayı bakım işlemi için yüklenici firmaya 2 milyon 601 bin lira ödeyecek.