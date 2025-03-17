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Pasaport sisteminde arıza: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuyruk oluştu

Pasaport sisteminde arıza: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuyruk oluştu

21:0717/03/2025, Pazartesi
DHA
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Havalimanında yaşanan arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı.
Havalimanında yaşanan arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) arıza meydana geldi. Yaşanan sorun nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken uzun kuyruklar oluştu. Daha sonra yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde meydana gelen sistem arızası nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Arıza iftar saatine denk geldi

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular sık sık yapılan anonslarla bilgilendirildi. Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edilirken, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği ifade edildi.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#POLNET
#Arıza

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