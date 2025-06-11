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Pendik'te kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

Pendik'te kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

09:2611/06/2025, Çarşamba
AA
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Şaban Aksoy'un izine rastlayamayan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara verdi.
Şaban Aksoy'un izine rastlayamayan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara verdi.

Pendik'te kendisinden haber alınamayan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Pendik'te Şaban Aksoy'dan (49) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, GPRS bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etti.


Adrese giderek yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler, Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlattı.





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