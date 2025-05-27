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Sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Ali için arama çalışması başlatıldı

Sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Ali için arama çalışması başlatıldı

15:5727/05/2025, Salı
DHA
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AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri 15 yaşındaki Ali için çalışıyor.
AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri 15 yaşındaki Ali için çalışıyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali (15) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'daki Şeyhçoban Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredekiler, Ahmet Ali'nin sulama kanalına düşüp, akıntıya kapıldığını ihbar etti. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.





#şanlıurfa
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