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Peş peşe çıkan yangınlarla gündeme gelmişti: Eber Gölü'nde komandolu denetim

Peş peşe çıkan yangınlarla gündeme gelmişti: Eber Gölü'nde komandolu denetim

09:3116/11/2024, Cumartesi
IHA
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Eber Gölü'nde havadan ve karadan komandolu denetim
Eber Gölü'nde havadan ve karadan komandolu denetim

Son aylarda kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü'nde güvenlik önlemlerin artıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde havadan dron ile karada ise komandolar ile denetim yapmaya başladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, gölde yapılan denetimleri sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Albay Yağan, paylaşımında “Can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonu korumak ve biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Son aylarda kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü'nde güvenlik önlemlerin artıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde havadan dron ile karada ise komandolar ile denetim yapmaya başladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, gölde yapılan denetimleri sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Albay Yağan, paylaşımında
“Can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonu korumak ve biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir”
ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, paylaşılan videoda göle ve çevresinde devriye gezen komandolar ise dikkatlerden kaçmadı.


9 dönümlük alan zarar görmüştü

Eber Gölü’nün kuruyan bölümlerindeki sazlıkların bulunduğu alanda son çıkan yangında yaklaşık 9 dönüm alan zarar görmüş peş peşe çıkan yangınlar büyük endişe yaşatmıştı.


#Eber Gölü
#komando
#koruma
#denetim

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