Pestil arası zehir zulası

Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 8 kişi tutuklandı, 6’sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖRTÜYE EMDİRMİŞLER
Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonda, Kanada’ya gönderilmek üzere hazırlanan masa örtüsü paketlerinde arama yapıldı. Uyuşturucu tacirleri 4 masa örtüsünün astarına emdirerek zulaladığı 6 kg 70 gr afyon sakızı polis ekiplerini şok etti. Başakşehir’deki operasyonda ise Belçika ve Kanada’ya yollanmak üzere paketlenen kargolarda, kayısı pestili ve cevizli sucukların arasına gizlenmiş 11 kg 60 gr afyon sakızı ele geçirildi.