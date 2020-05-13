Pilot görevlileri böyle atlattı: Nissan CEO’sunun Beyrut’a kaçırılmasında pilot Bahri Kutlu Sömek çok kritik bir rol oynadı

Firarı organize eden kargo firması yetkilisi Okan Kösemen ise bir araçla sözkonusu uçağın yanına geldi. Yer hizmetleri yapan görevliler o esnada yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araçla uçağın yanına geldi. Ama görevlilerin uçağın kargo bölümündeki Carlos Ghosn’u görmemesi gerekiyordu. İddianameye göre işte bu noktada uçağın pilotu Bahri Kutlu Sömek devreye girdi. Sömek, kendisini bekleyen VIP araca binerek, Engin Balçın ve Fatih Kaptan’a hangarın arka tarafında, uçağın görülmeyeceği bir yere giderek kendisine bir zarf verileceğini söyleyerek uçağın yanından ayrılmalarını sağladı. Sömek bu esnada zarf alma bahanesiyle iki yer hizmetleri çalışanını bekletti. Saat 05.40 sıralarında Okan Kösemen, yer hizmetleri çalışanları ayrıldıktan sonra Carlos Ghosn’u, uçağın yanına yanaştırdığı arabaya bindirip onu Lübnan’a gidecek uçağa götürdü. Pilot Sömek’in 7-8 dakika boyunca iki yer hizmetleri çalışanını VIP arabada betletmesi, kaçırma planının başarılı olmasını sağladı. Pilot tarafından oyalanan o iki çalışan Engin Balçın ve Fatih Kaptan, savcılığa o anları tanık sıfatıyla anlattı. Arabada bekledikleri esnada Bahri Sömek’in sürekli telefonla oynadığını söyleyen Fatih Kaptan, “Sonrasında bize zarfa gerek kalmadığını söyleyerek uçağa geçebileceğimizi söyledi” dedi.

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