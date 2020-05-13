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Gündem Pilot görevlileri böyle atlattı Nissan CEOsunun Beyruta kaçırılmasında pilot Bahri Kutlu Sömek çok kritik bir rol oynadı
POLİTİKA

Pilot görevlileri böyle atlattı: Nissan CEO’sunun Beyrut’a kaçırılmasında pilot Bahri Kutlu Sömek çok kritik bir rol oynadı

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un Tokyo’dan Beyrut’a İstanbul aktarmalı kaçışına ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar var. Buna göre Japonya’dan İstanbul’a gelen uçak, saat 30 Aralık 2019 günü saat 05.21’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak kargo şirketine ait hangara çekildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Carlos Ghosn (arkadaki) İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemleri sırasında görüntülenmişti.
Carlos Ghosn (arkadaki) İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemleri sırasında görüntülenmişti.

Firarı organize eden kargo firması yetkilisi Okan Kösemen ise bir araçla sözkonusu uçağın yanına geldi. Yer hizmetleri yapan görevliler o esnada yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araçla uçağın yanına geldi. Ama görevlilerin uçağın kargo bölümündeki Carlos Ghosn’u görmemesi gerekiyordu. İddianameye göre işte bu noktada uçağın pilotu Bahri Kutlu Sömek devreye girdi. Sömek, kendisini bekleyen VIP araca binerek, Engin Balçın ve Fatih Kaptan’a hangarın arka tarafında, uçağın görülmeyeceği bir yere giderek kendisine bir zarf verileceğini söyleyerek uçağın yanından ayrılmalarını sağladı. Sömek bu esnada zarf alma bahanesiyle iki yer hizmetleri çalışanını bekletti. Saat 05.40 sıralarında Okan Kösemen, yer hizmetleri çalışanları ayrıldıktan sonra Carlos Ghosn’u, uçağın yanına yanaştırdığı arabaya bindirip onu Lübnan’a gidecek uçağa götürdü. Pilot Sömek’in 7-8 dakika boyunca iki yer hizmetleri çalışanını VIP arabada betletmesi, kaçırma planının başarılı olmasını sağladı. Pilot tarafından oyalanan o iki çalışan Engin Balçın ve Fatih Kaptan, savcılığa o anları tanık sıfatıyla anlattı. Arabada bekledikleri esnada Bahri Sömek’in sürekli telefonla oynadığını söyleyen Fatih Kaptan, “Sonrasında bize zarfa gerek kalmadığını söyleyerek uçağa geçebileceğimizi söyledi” dedi.

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