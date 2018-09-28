İran’da düşen Başaran Holding’e ait uçakta kızı Mina Başaran dahil 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili, uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu. İstanbul Airshow'u gezen işadamı Başaran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde, ön cephesinde kızının adını taşıyan "Mina" yazısının bulunduğu MC Havacılık Hangarı'nda açıklamalarda bulundu. İran sivil havacılığı, uçak firması ve bazı Türk yetkililerin Fransa'nın başkenti Paris'e giderek kara kutu kayıtlarını dinlediklerini belirten Başaran, oradan kendilerine gelen bilgilerin, kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğunu gösterdiğini söyledi.

RAPOR YAKINDA AÇIKLANACAK

3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili uçağın kara kutusunun Fransa'da açıldığını söyleyen Başaran şunları söyledi: “Rapor çıkmadan bir şey konuşmak belki ters ama ön gelen bilgilere göre uçağın bir arızasının olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir düşmenin olduğu söyleniyor. Uçağın uçmasıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Gerçekleri tabii ki rapor açıklanınca sizinle beraber biz de öğrenmiş olacağız. Ön raporu, uçak İran'da kırıma uğradığı için İran sivil havacılığının açıklaması gerekiyor. Onların da eli kulağında diye söylediler.”



Kızı Mina Başaran’ın uçakla poz verdiği fotoğraf önünde konuşan Hüseyin Başaran, hayatını kaybedenlerle ilgili “Hepsi bizim çocuğumuzdu. Hepsi elimizde büyümüştü. Olmayacak iş. Alın yazısı diyelim” dedi.

CESEDİ HAYVANLAR GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR

İranlı yetkililerin elinden gelini yaptığını, aylarca aranmasına rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesini bulunamadığını hatırlatan Başaran, “Yanındaki ikinci kaptanın vücudu, her şeyi ortada bir şekilde duruyor, yani parçalanmamış şekilde. Benim düşüncem belki oradaki vahşi bir hayvan, uçak gece düştüğünde cenazeyi çekti götürdü. Bazı soru işaretleri akla geliyor ama size şunu söyleyeyim: Beril Kaptan uçağın içindeydi. Herkes 'Beril yoktu' diyor. Öyle bir şey yok. En son Dubai'den ben konuştum. Bir saat sonra da uçağın radardan kaybolduğu haberini aldık, yıkıldık” dedi.