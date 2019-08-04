Polis-MİT paketledi

Terör örgütü PKK/KCK’nın Norveç sorumlusu olan Mehmet Sütçü yakalandı. Bir süre önce özel aracı ile Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Sütçü, MİT tarafından takibe alındı. Gaziantep’ten Bursa’ya geçen Sütçü’nün buradan İstanbul’a, ardından da Edirne’den sınırı geçeceğini tespit eden MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yalova’ya doğru seyir halinde olan teröristin aracını durdurdu. 27 Temmuz'da gözaltına alınan Sütçü, sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

AVRUPA ORGANİZATÖRÜ

Terör örgütü PKK’nın Avrupa'daki faaliyetlerini organize ettiği belirlenen 51 yaşındaki Mehmet Sütçü’nün Norveç’teki 'Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin sorumlularından olduğu öğrenildi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eşzamanlı düzenlenen sokak eylemlerini organize ettiği ortaya çıkan Sütçü'nün PKK adına lobi faaliyeti yürütüp Türkiye aleyhine toplantı ve yürüyüşler düzenlediği belirlendi. Tutuklanan PKK'lı Mehmet Sütçü’nün Türkiye’de kimlerle irtibatlı olduğu, KCK adına emirleri kimden aldığı tespit edilmeye çalışılıyor.