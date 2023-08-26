Prigojin’in ölümünde dahlimiz yok

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve yakın ekibini Moskova'dan St. Petersburg'a taşıyan uçağın düşmesine ilişkin spekülasyonlar devam ederken, Kremlin sessizliğini bozdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Kremlin’in talimatıyla öldürüldüğü iddiasının “kesinlikle yalan” olduğunu ifade etti. Peskov, “Şu anda bu uçak kazası ve aralarında Yevgeny Prigojin’in de bulunduğu uçaktaki tüm yolcuların trajik ölümleriyle ilgili çok sayıda spekülasyon var. Tabii ki Batı’da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan sunuluyor. Bunların hepsi kesinlikle yalan” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Bu konuyu ele alırken sadece gerçeklere dayanmak gerekiyor. Henüz çok fazla bilgi yok, soruşturma devam ediyor. Dün bu konu hakkında konuşan Başkan Putin, yakın gelecekte tamamlanacak soruşturmanın sonuçlarını beklediğini ve ayrıntıları öğreneceğimizi söyledi” şeklinde konuştu.

Kazaya yönelik başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemenin önemli olduğuna işaret eden Peskov, Putin’in yakın zamanda Prigojin ile görüşmediğini de aktardı.

Böyle bir yapı yok

Peskov, Putin’in Prigojin’in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusunu da yanıtlayarak, “Bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Başkanın şu anda oldukça yoğun bir çalışma programı olduğunu söyleyebilirim” dedi. Prigojin’in ölümünün ardından Wagner’in geleceğine yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, Wagner grubunun hukuken bir varlığının olmadığını söyledi. Peskov, “Şunu unutmayalım ki böyle bir yapı yok, hukuken Wagner yok. Başkanın (Putin’in) defalarca söylediği gibi özel askeri operasyonun gidişatına büyük katkı sağlayan bir Wagner grubu var. Bu insanların kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Wagner mensupları para bekliyor

Rus medyasında çıkan haberlerde ise Wagner paralı asker şirketi mensuplarının maaşlar konusunda sıkıntıda olduğu belirtildi. Wagner mensubu paralı askerlerin ailelerinin oluşturduğu Telegram gruplarında ana konunun Yevgeniy Prigojin’in ölümü olduğu ve Rus yetkililer tarafından yapılacak resmi ölüm ilanının duyurulmasını bekledikleri belirtildi. Wagner’in bu yılın başından beri ödemeler konusunda problem yaşadığı biliniyordu. Telegram gruplarındaki mesajlarda, ailelerin yaşadıkları bölgelerdeki Wagner temsilcilerine ulaşmakta ve ödemeleri almakta zorluk yaşadıkları belirtildi. Prigojin’in ölümüyle bu problemin derinleşmesinden endişe duydukları da kaydedildi.











