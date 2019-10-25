Profesörden deprem açıklaması: Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz, asıl olan İstanbul'dan kaçmak değil

İstanbul'da 26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulunurken, bazıları bu depremi "uyarı" şeklinde yorumladı. İstanbul için "beklenen büyük deprem" tezlerinin konuşulduğu süreçte kimi uzmanlar depremin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin gerçeği olduğuna değindi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Prof. Dr. İlki, İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin, beklenen depreme kıyasla şiddetinin küçük olduğunu söyledi.

Şiddetin küçük olmasına rağmen bazı yapılarda hasar oluştuğunu hatırlatan İlki, söz konusu depremle birlikte bazı gerçeklerin de ortaya çıktığını dile getirdi.

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İlki, "Aslında bu depremle beraber, bu hasarlardan ziyade bir başka gerçek de açığa çıktı. Yapı stokumuz çok eski, ciddi bölümü depreme dayanıklı değil ve ciddi bölümünde de zamana bağlı kusurlar var. Bu kusurlar olası büyük bir depremde maalesef bu yapı stokunu olumsuz etkileyecek." diye konuştu.

Yaşanan depremin iyi bir uyarı olduğunu aktaran İlki, bu uyarının iyi değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması temennisinde bulundu.

"Deprem riski haritası 2019'da yenilendi"

İlki, 1999 depreminden sonra da uzunca bir süre "Fay öyle mi kırılacak, fay böyle mi kırılacak, burada mı çatlayacak?" gibi soruların tartışıldığını ancak bunlarla ilgili kesin somut bilgi vermenin mümkün olmadığını, ilgili uzmanların da açıklamalarından bunun görüldüğünü anlattı.

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Prof. Dr. Alper İlki, "Oysa bildiğimiz bir şey var; Türkiye deprem riski haritası zaten 2019'da yenilendi. Bu en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritası. Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. Dolayısıyla şu anda 'Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?' bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil. Buna zaman harcamak yerine deprem olacağına göre ve biz bu depremde eğer beklenen büyük deprem olursa, deprem riski haritalarında da gösterilmiş olan deprem olursa bildiğimiz şey maalesef ülkemizin pek çok yerinde İstanbul'da dahil olmak üzere ciddi kayıplar olacak. Dolayısıyla öncelikli işimiz bu yapılardaki deprem riskini azaltmak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çabalarıyla pek çok iyileştirme yapıldığını ama yapılan çalışmaların yeterli olmadığını, mevcut yapıların incelenmesi ve deprem riskini azaltacak şekilde güçlendirilmesi konusunda büyük çaba gösterilmesi gerektiğini belirten İlki, vatandaşlara da inşaat mühendisliği hizmetiyle binalarının sağlam olup olmadığını araştırmaları yönünde tavsiyede bulundu.

"Bunu 'yarın olacak bir deprem gibi' düşünmemek lazım"

Deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlara önerilerde bulunarak, öncelikle sakin olunması gerektiğine vurgu yapan İlki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bilinmeyen bir risk değil, uzun süredir bilinen bir risk. İkincisi, bunu 'yarın olacak bir deprem gibi' düşünmemek lazım. Bu belki 30 yıl sonra olacak, belki 25 yıl sonra olacak. Dolayısıyla bunu, uzun vadeli bir problem olarak dikkate alarak ama ne kadar hızlı çözebiliyorsak o kadar hızlı çözmemiz gereken bir problem olarak düşünmemiz lazım.

Öncelikle binanın durumunu anlamamız lazım. Binayı inceleterek binanın risk durumunu ortaya koymak lazım. Ortaya çıkacak sonuç birkaç türlü olabilir. Binanın durumu iyi olabilir, bu paranoyadan kurtuluruz. Bina durumu çok kötü olabilir, çok acil bir şey yapma ihtiyacı ortaya çıktı demektir. Bina boşaltılır ya da hızlı bir işlem yapılır. Yıkılır, yapılır ya da güçlendirmeye gidilebilir. Belki bir miktar yönetmeliklerin istediği standardın altındadır bina ama çok kötü değildir, o zaman biraz daha uzun vadeli çözüme gidilebilir."

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İlki, kentsel dönüşüm kapsamında devletin sağladığı desteklere değinerek, ev sahiplerinin bunlardan yararlanmasının riski azaltacağını söyledi. Olası depremde az sayıda binanın tamamen yıkılacağını savunan İlki, geri kalanların orta ya da hafif hasarlı olacağını, bu sebeple zorunlu deprem sigortasının da önemli olduğunu belirtti.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna değinen İlki, "İstanbul'un güneyinde sağlam bir zeminde ve yapıda veya zemine göre inşa edilmiş doğru bir yapıdaysanız İstanbul'un kuzeyindeki bir yapıdan depremi daha iyi bir performansla atmanız mümkün. Dolayısıyla aslolan İstanbul'dan kaçmak değil, İstanbul'da olabildiğince deprem riskini azaltan, projesine göre inşa edilmiş, depreme dayanıklı yapım kurallarına göre inşa edilmiş binalarda yaşamaya çalışmak veya yapıyı depreme dayanıklı hale getirmek için gerekli müdahaleleri yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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"Çare var, çözüm var"

Prof. Dr. İlki, yaşanan depremin aslında bir uyarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Beklenen depremde yapılarımız belki 10 kat daha büyük deprem kuvvetlerine maruz kalacak. Bu kadar söylemek belki olası depremde neler yaşayacağımız konusunda halkımıza daha iyi fikir verebilir. O yüzden belki şu mesajı vurgulamak lazım; bu depremde hasar görmemiş bir bina veya 1999 depreminde İstanbul'da hasar görmemiş bir bina sağlam bina demek değildir. Bu deprem küçük bir depremdi. Veya 1999 Kocaeli depremini biz İstanbul'da küçük bir deprem olarak hissettik. Yaşayacağımız bunlardan çok daha büyük bir deprem olacak. Yönetmelikteki tasarım depremi de böyle bir deprem. O yüzden binamız hasar görmedi diye rahatlamak doğru bir yaklaşım değil."

FOTOĞRAF 10 Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi. Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı. GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı. AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi. BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı. Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi. MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi. TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik... KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.” 1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

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İlki, 1999 Gölcük Depremi'nin ardından insanların "depreme dayanıklı yapı tasarımı" konusunda daha talepkar olduğuna dikkati çekti.

İnsanların kafasında depreme dair "çözüm yok" anlayışının olduğunu kaydeden İlki, "İnsanlarımızın kafasında genelde 'çare yok, çözüm yok, yapacak bir şey yok, kaçalım' yaklaşımı var. Çare var, çözüm var. Binalar güçlendirilebilir. Bu çok pahalı bir iş değil. Özellikle İstanbul'daki binaların değerlerini dikkate alırsanız 100 binlerce liraya satılan daireler söz konusu. Bunların yanında güçlendirme maliyeti kayda değer bir maliyet değil ve biz güçlendirme yaparak makul rakamlara can güvenliğini sağlayacak duruma getirebiliriz binamızı. İnsanları biraz daha güçlendirmeyi düşünmeye, mevcut yapılarındaki riskleri araştırmaya ve gerekiyorsa önlem almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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