Projen hazır sen evini yap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi için TOKİ, mimarlık ve mühendislik hizmeti verecek. Altyapıları da hazır olan 20’den fazla proje, isteyen vatandaşlara ücretsiz sunulacak.

PLAN PROJELERİ HAZIR

Bu kapsamda inşaat alanlarının toprak, zemin etütleri yapıldı. TOKİ, binaların mimari projelerinin yanı sıra mekanik düzenlemeleri ve elektrik yapısını da çizdi. Mimari anlamda temel, çatı, döşeme, merdiven, rampa, duvar, tavan bilgileri, kapılar, pencereler, bacalar gibi kısımlarının yer aldığı plan projeleri hazırlandı.

HESAPLAMALAR YAPILDI

Elektrik tesisatında yangın sensörleri, seslendirme, priz, telefon, topraklama, aydınlatma, kablo güzergâhları ve hesaplamaları yapıldı. Bunların yanı sıra sıhhi tesisatlar, havalandırma tesisatları, ısıtma tesisatları, doğalgaz tesisatları ve yangın söndürme tesisatlarının tamamı planlandı. Bu sayede daire başı 40-50 bin lirayı bulan ruhsat, harç ve proje bedeli vatandaşın cebinde kalmış olacak.

İLK TEMEL YARIN ATILACAK

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki ilk temeller ise yarın Malatya’da atılacak. Şehir meydanlarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde inşa edilecek ilk konutlar sonraki etaplara da örnek olacak. Böylece şehir merkezleri taşınmadan, yöresel mimariye uygun olarak ihya ve inşa edilmiş olacak.

BAŞVURU 120 BİNİ GEÇTİ

Malatya’nın yanı sıra depremin etkilediği diğer 10 ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Projenin başvuruları 17 Temmuz’da başladı. Şu ana kadar 120 binden fazla başvuru geldi. Projeye başvurular 3 ay boyunca alınmaya devam edecek. Vatandaşlar 22 noktadaki Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne giderek bilgi alıp başvuru yapabiliyorlar. Bakanlığa ait iki gezici TIR da projeden yararlanmak isteyenleri bilgilendiriyor. Bakanlık inşaatları ruhsattan iskân sürecine, vatandaşın oturacağı ana kadar tüm süreci takip edip denetleyecek. Proje ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda doğrudan TOKİ devreye girecek.







