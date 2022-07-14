Provokatörlerin 'Suriyeliler polise saldırdı' yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay, dün akşam saatlerinde Onikişbuat İlçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşandı. Öğrenilen bilgiye göre, mahalleye gelen 3 alkollü şahıs etrafa bağırıp çevredeki esnaf ve vatandaşlara saldırı girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi engelleyip gözaltına almak istedi ancak alkollü şahıslar polis ekiplerinin görevini yapmasını engelleyerek 2 polisin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IRKÇI PROVOKATÖRLER SAHNEYE ÇIKTI

Gelişmelerin ardından sosyal medyada #sessizistila etiketiyle gündem yaratmaya çalışan bazı provokatörler, polise saldıran 3 kişinin Suriyeli olduğunu öne sürdü. Suriyeliler üzerinden ırkçı paylaşımlar yapan provokatörlerin oyunu çok geçmeden bozuldu.

REKLAM

Polise saldırıda bulunan İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüphelinin Türk vatandaşı olduğu ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.