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KAHRAMANMARAŞ

Provokatörlerin 'Suriyeliler polise saldırdı' yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün polise saldıran 3 kişinin Suriyeli olduğunu öne süren ve sosyal medyada algı operasyonuna girişen provokatörlerin oyunu bozuldu. Polise saldıran İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüphelinin Türk vatandaşı olduğu ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Provokatörlerin Suriyeliler polise saldırdı yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı
Kahramanmaraş'ta polise saldıranları linç edilmekten polis kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay, dün akşam saatlerinde Onikişbuat İlçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşandı. Öğrenilen bilgiye göre, mahalleye gelen 3 alkollü şahıs etrafa bağırıp çevredeki esnaf ve vatandaşlara saldırı girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi engelleyip gözaltına almak istedi ancak alkollü şahıslar polis ekiplerinin görevini yapmasını engelleyerek 2 polisin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IRKÇI PROVOKATÖRLER SAHNEYE ÇIKTI

Gelişmelerin ardından sosyal medyada #sessizistila etiketiyle gündem yaratmaya çalışan bazı provokatörler, polise saldıran 3 kişinin Suriyeli olduğunu öne sürdü. Suriyeliler üzerinden ırkçı paylaşımlar yapan provokatörlerin oyunu çok geçmeden bozuldu.

Polise saldırıda bulunan İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüphelinin Türk vatandaşı olduğu ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta polise saldıranları linç edilmekten polis kurtardı
OYNAT 00:39
Kahramanmaraş'ta polise saldıranları linç edilmekten polis kurtardı
Kahramanmaraş'ta kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis memurları kurtardı. Olayda 1 polis hafif şekilde yaralandı.
Provokatörlerin Suriyeliler polise saldırdı yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı

Provokatörlerin 'Suriyeliler polise saldırdı' yalanı bozuldu: Kahramanmaraş’ta polise saldıran üç kişi Türk vatandaşı çıktı
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