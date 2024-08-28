Psikoloji hâlâ enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti. Yıkılan binaların yerine hızlıca yenileri yapılıyor. Ancak depremin psikososyal etkileri devam ediyor. Adıyaman'da yaşayan ve deprem sonrası afetzedelere ücretsiz psikolojik destek sunan Klinik Psikolog Çetin Öztürk, deprem bölgesinde intihar girişimleri, boşanma, çocuklarda teknoloji bağımlılığı ve kekemelerin arttığını anlattı.

BAZI SORUNLARI TETİKLEDİ

Öztürk, deprem öncesi sorunları olan insanların deprem travmasıyla birlikte bir patlama yaşadıklarını söyleyerek, “Önceden bir sorun varsa deprem de bunları bir tetikledi ve patlattı. Psikolojik olarak insanlar çok iyi değildi o zamanlar. Binalara giremiyorlardı. Durup otururken hemen sallanma hissediyorlardı. Bunu ilk 6 ayda yaşamaları çok normaldi ancak sonrasında da bu durumun devam etmesi psikolojik bir destek almaları gerektiğinin işareti” dedi.

Çetin Öztürk

BOŞANMALAR ARTTI

Bölgede bir çok sorun ortaya çıktığını vurgulayan Öztürk, “Bu süreçte boşanmalar da biraz artmaya başladı. Geçen yıl evlilikler yüzde 2 artarken boşanma oranı yüzde 8'e ulaştı. Bu yüzde 8'in büyük kısmı da deprem bölgesinden diye düşünüyorum. Bunun yanında çocuklarda da bazı sorunlar baş gösterdi. Konteynerlerin içerisinden dışarı çıkmama, sürekli olarak teknolojik alet kullanma isteği ve bununla beraber teknoloji bağımlılığı oluştu” ifadelerini kullandı.

DESTEK DEVAM ETMELİ

Psikolog Çetin Öztürk, depremden sonraki yıl devam eden ücretsiz psikososyal destekleri hatırlatarak, “Şu anda hala bu desteğe ihtiyaç var. İnsanların çoğu ücretini ödeyemem endişesiyle psikososyal destek alamıyor. En azından 3 seans ücretsiz temin edilebilse insanlar sonrası için gelmeye ve iyileşmeye başlayabilir. Bunun için gerek devlet kurumlarının gerek STK'ların gerekse üniversitelerin, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Evlerine yerleşen depremzedeler duacı

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği ilçede yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı. Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi. Diğer projelerin de tamamlanması için çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Mustafa Güler

YALNIZ BIRAKMADILAR

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."







