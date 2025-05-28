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Refüje çıkan araç yan yattı

Refüje çıkan araç yan yattı

00:4528/05/2025, Wednesday
IHA
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Kazada yaralanan sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıkarak yan yattı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Hakkari'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.35 sıralarında Kantar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çıkarak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücü kontrol amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Hakkari
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