Restoranda gördüğü husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Burdur'da bir şahıs, restoranda karşılaştığı husumetlisine altı el ateş etti. Baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan vatandaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki alkollü restoranda, Ramazan U. (42) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye (35) tabancayla 6 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlı yakalandı
Sağlık ekibi, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.