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Restoranda gördüğü husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Restoranda gördüğü husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

00:551/11/2024, Cuma
AA
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Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da bir şahıs, restoranda karşılaştığı husumetlisine altı el ateş etti. Baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan vatandaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki alkollü restoranda, Ramazan U. (42) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye (35) tabancayla 6 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı yakalandı

Sağlık ekibi, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulan Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Mete'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından
Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.



#Burdur
#silahlı vurulma
#Husumetli

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