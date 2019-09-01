Rumlar AB kalkanı istiyor

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını tek yanlı olarak kullanmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yeni bir hamlede bulundu.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, AB üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait gemilerinin, Kıbrıs’ın çevresinde konuşlandırılması önerisinde bulundu. Yunan ve Rum medyası Savvas Angelidis’in katıldığı Helsinki’de gerçekleştirilen gayri resmi AB Savunma Bakanları toplantısının detaylarını yazdı.

ÖN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Buna göre, Rum Savunma Bakanı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı AB donanmasının Kıbrıs çevresinde “menfaat bölgelerine” konuşlandırılmasını istedi.

Rum Haber Ajansı’na konu hakkında yaptığı açıklamada Angelidis konuya ilişki ön hazırlığın AB Konseyi’nin komiteleri düzeyinde başladığını söyledi. Ayrıca Angelidis, AB donanmasının mevcudiyetini haklı kılacak yerlerin “ilgi alanına giren bölgeler” olarak nitelendirilmesi çağrısında bulunarak bölgeler için belirli kriterlerin ortaya konmasını da talep ettiğini belirtti.

TÜRK BÖLGELERİNE AB DONANMASI

Rum ve Yunan medyasında Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in AB donanmasının konuşlandırılmasını istediği “İlgi alanına giren bölgeler” ve “menfaat bölgeleri” diyerek nitelendirdiği yerlerin EastMed kapsamındaki Münhasır Ekonomik Bölgeleri de içine alacağı bilgisi yer aldı. GKRY’nin EastMed kapsamında hak iddia ettiği ekonomik bölgeler Türk kesiminin bölgelerini de içerisine alıyor.

GAZ ÜZERİNDEN AB’Yİ MÜDAHALEYE DAVET ETTİ

Angelidis ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin güvenliği ve doğal gaz yataklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Doğal gaz yataklarının geliştirilmesinin amacının Avrupa’ya yönelik alternatif bir kaynağın yaratılması olduğunu söyleyen Angelidis, bu nedenden dolayı AB’nin konudan doğrudan etkilendiğini dolayısıyla ilgili bölgelerde AB donanması bulunmasının “meşru” olduğunu belirtti.

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Yeni bir 1974!

Fatih Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 1 Kasım tarihine uzatması Rum basınında da yer aldı. Fileleftheros gazetesi; “Akar’ın Yeni 1974 Sözü Vermesi” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Akama’nın batısındaki deniz bölgesinde sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinin bu faaliyetlerini 1 Kasım’a kadar uzatan yeni bir Navtex yayınladığını duyurdu. Gazete, Türkiye’nin, 3 Eylül’de sona eren Navtex’i 1 Kasım tarihine kadar uzatmış olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuya ilişkin açıklamalarına da geniş yer verdi. Gazete, “söz konusu açıklamalar ve eylemlerle Türkiye’nin, Kıbrıs’ı kışkırtma ve tehdit yaylım ateşiyle, yeni bir 1974’e hazır şekilde hedef tahtasında tuttuğu” yorumunda bulundu.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin yeni Navtex ilanının, Kıbrıs sorununun çözümüne engel teşkil edecek nitelikte eylemler olduğu iddiasında bulundu.