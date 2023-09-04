Rus ana savunma hattı kırıldı

Ukrayna kuvvetleri, haftalar süren mayın temizleme çalışmalarının ardından Rusya’nın Zaporijya yakınlarındaki ana savunma hattını yardığını ve daha zayıf olan ikinci hatta ilerlediklerini açıkladı. İngiliz Guardian gazetesine röportaj veren güneydeki Ukrayna karşı saldırısının başındaki isim Tuğgeneral Oleksandr Tarnavski, Ukraynalı kuvvetlerin açılan gedikten ilerlediğini, bir yandan da ele geçirdiği topraklar üzerindeki hakimiyetini pekiştirdiğinin altını çizdi. Geniş mayın tarlalarının kendilerini uzun süre oyaladığını söyleyen Tarnavski, bu engeli aşmalarıyla beraber tekrar tankları ve zırhlı araçları kullanmaya devam ettiklerini, Rusları da manevraya zorladıklarını bildirdi. Operasyonun yavaş ilerlediği yönündeki eleştirileri de reddeden Ukraynalı komutan, 1991 sınırlarına dönene kadar savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Rusya ilave birlikler getiriyor

Geçtikleri hattın Rusya’nın zamanının ve kaynaklarının yüzde 60’ını ayırdığı ilk savunma hattı olduğunu belirten Tarnavski, Rus güçlerinin, Ukrayna askerlerinin ilk hattı geçmesini beklemediğini, bu yüzden de ikinci ve üçüncü hatlara sadece kalan yüzde 20’şer kaynağını ayırdığını belirtti. Ukraynalı komutan, “Taarruzun ortasında, Rus birliklerinin ikinci savunma hattının gerisine çekilmesi için koruma sağlayan birlikleri imha ediyoruz. Düşman sadece Ukrayna’dan değil, Rusya’dan da yedek askerlerini bölgeye çekiyor. Ancak er ya da geç Rusların en iyi askerleri tükenecek. Bu bize daha şiddetli ve daha hızlı saldırmak için bir ivme kazandıracak” dedi. Tarnavski, Moskova’nın baskıyı hissettiğinin işareti olarak, batıdaki Herson ve kuzeydoğudaki Liman şehriyle beraber, Rusya’nın içinden de bölgeye yeniden asker konuşlandırdığını söyledi.

Geceleri mayınları temizlediler

Rus birliklerinin tanksavar tuzakları, mayınlarla ve patlayıcılarla dolu bir arazinin arkasındaki beton sığınaklara yerleştirildiğini söyleyen Tarnavski, bölgeye yaklaşan mayın temizleme ya da saldırı araçlarının Rus mevzilerden yoğun bir şekilde bombalandığını söyledi. Buna rağmen ilerlemeye devam ettiklerini vurgulayan Ukraynalı komutan, piyadelerin gece dışarı çıkarak karanlıkta metre metre ilerleyerek mayınların arasından özenle bir koridor açtığını vurguladı. Tarnavski, zor arazilerin ve sağlam birinci tahkimatın geçilmesiyle Rusların avantajlarını kaybettiğini savundu.

1991 sınırlarına döneceğiz

Gelecekte Ukrayna’nın yeni işgallere uğramamasının tek yolunun Rusya’nın kesin olarak yenilgiye uğratılması olduğunu söyleyen Ukraynalı komutan, amaçlarının ülkelerini tamamen işgalden kurtararak 1991 yılında ilan edilen sınırlara dönmek olduğunu söyledi. Taahhüt edilen çok sayıda ekipman ve mühimmata rağmen yaz boyunca askeri alanda kaydedilen yavaş ilerleme, bazı Batı başkentlerinde Rusya Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere başlanması çağrısında bulunulmasına sebep olmuştu. Eleştirilere aldırış etmeyen Ukraynalı komutan, operasyonun askeri açıdan değerlendirilmesinin her şey bittikten sonra yapılmasını tercih ettiğini belirtti.

Tuna limanI’na İHA'lı saldırı

Rusya’nın cumartesi gecesi Ukrayna’nın Romanya sınırı yakınlarında Tuna nehri üzerindeki liman altyapısına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği duyuruldu. Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil altyapıya 3 saat 30 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtti. Ukrayna hava savunma sistemince bölgede Rusya’ya ait 22 İHA’nın imha edildiğini belirten Kiper, “Liman altyapısı da vuruldu. Limanın 2 sivil çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı” bilgisini paylaştı.

Rüstem Umerov

Savaşın komutası Rüstem Umerov’da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov’u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıkladı. Zelenski, sosyal medya paylaşımında, “Ukrayna Savunma Bakanı’nı değiştirme kararı aldım. Oleksey Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir” ifadelerini kullandı. Oleksey Reznikov, 2021’den beri Ukrayna’nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

2 gemi daha geçici koridoru kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Temmuz ayında BM destekli tahıl ihracat anlaşmasından çekilmesinden sonra oluşturulan geçici Karadeniz tahıl koridorundan iki geminin daha geçtiğini söyledi. Zelenski, söz konusu gemilerin kimliğini açıklamazken, geçişlerin ne zaman tamamlandığına dair bilgi de vermedi.







