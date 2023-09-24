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Rus komutanlar öldürüldü iddiası

Ukrayna ordusu tarafından Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun Kırım Yarımadası’ndaki karargahına cuma günü gerçekleştirilen füze saldırında aralarında bazı üst düzey komutanların da bulunduğu onlarca Rus askerinin öldüğü belirtildi.

Dış Haberler
04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Konuyla ilgili dün Telegram üzerinden açıklama yapan Ukrayna ordusu, saldırının Rus donanmasının binada üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiği sırada gerçekleştirildiğini ve bu sebeple çok sayıda komutanın hayatını kaybettiğini vurguladı. Ayrıca operasyonun uzun süren titiz bir hazırlık periyodunun ardında yapıldığı da kaydedildi. Saldırının ardından karargahın alevler içerindeki görüntüsü sosyal medyaya düşünce açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda karargahın hasar gördüğünü, 1 askerin kayıp olduğunu ve 5 füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydetmişti.




#Rusya
#Ukrayna
#Politika
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