Saadet’te Arıkan dönemi

SP 9. Olağan Kongresi dün Ankara Spor Salonu’nda toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun aday olmadığı kongrede Arıkan ile Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın yarıştı. Eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak, adaylık için gereken 200 delege imzasına ulaşamadığı için aday olamadı. Mahmut Arıkan oy kullanan delegelerin 823’ünün oyunu alarak yeni genel başkan seçildi.