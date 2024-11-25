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Saadet’te Arıkan dönemi

Saadet’te Arıkan dönemi

Mehmet Güney
04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan
Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan

Saadet Partisi’nde (SP) genel başkanlığa Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

SP 9. Olağan Kongresi dün Ankara Spor Salonu’nda toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun aday olmadığı kongrede Arıkan ile Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın yarıştı. Eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak, adaylık için gereken 200 delege imzasına ulaşamadığı için aday olamadı. Mahmut Arıkan oy kullanan delegelerin 823’ünün oyunu alarak yeni genel başkan seçildi.




#Saadet Partisi
#kongre
#Mahmut Arıkan
#siyaset

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