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Saadet'te kongre günü

Saadet'te kongre günü

Mehmet Güney
04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Saadet Partisi bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 9'uncu Olağan Kongre’sini yapacak.

Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Kongrede Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışacak. Yaz aylarında yapılması planlanan Saadet Partisi kongresi adayların birden fazla olması nedeniyle iptal edilmişti.




#Saadet Partisi
#kongre
#siyaset

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