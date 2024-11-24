Saadet'te kongre günü

Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Kongrede Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışacak. Yaz aylarında yapılması planlanan Saadet Partisi kongresi adayların birden fazla olması nedeniyle iptal edilmişti.