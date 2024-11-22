AK Partili Yavuz'dan Odatv'nin 'Saadet ile kongre görüşmesi' iddialarına cevap: Yalan haberin adı kulis haber olmamalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı / Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Odatv'nin haberinde yer alan "Kongre öncesi Saadet Partili Şerafettin Kılıç ile Meclis'te görüştü" iddialarını yalanladı. ""Diğer partilerin kongrelerinde taraf olmak siyasi düsturumuzla bağdaşmaz" diyen Yavuz, "Yalan haberin adı, 'kulis haber' olmamalı" ifadelerini kullandı.
Odatv, Saadet Partisi kongresi öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Saadet Partili Şerafettin Kılıç ile Meclis'te görüştüğünü iddia etti.
"Bu kez parti değil, meclis kulisi"
ifadeleriyle servis edilen haberde, "
Yavuz, Saadet Partili Kılıç'la Meclis'te görüştü ve 'Kongrede Mahmut Bey kazanırsa Beyefendi normalleşme sürecini başlatabilir' dedi."
iddiası yer aldı.
"Yalan haberin adı, 'kulis haber' olmamalı"
Habere imza atan Talha Özmen'in paylaşımına yanıt veren Yavuz,
"Yalan haberin adı, 'kulis haber' olmamalı"
ifadelerini kullandı.
"Diğer partilerin kongrelerinde taraf olmak düsturumuzla bağdaşmaz"
"AK Parti olarak milletimizle beraber çıktığımız yolda 'rotamız millet işimiz hizmet' diyerek sadece büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz."
diyen Yavuz,
"Bu süreçte diğer siyasi partilerin kongre sürecindeki adaylar arasında bir taraf olmak ya da mücadeleye dâhil olmak bizim siyasi düsturumuzla bağdaşma
z." dedi.
"Herhangi bir görüşmem olmamıştır"
Yavuz,
"Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç Bey ile TBMM'de yahut başka bir nokta da herhangi bir görüşmem olmamıştır "
diye yazdı.
#Ali İhsan Yavuz
#Saadet Partisi
#Şerafettin Kılıç
#Kongre
#AK Parti
#Odatv