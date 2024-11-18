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Teşkilat kabine ile istişarede

Teşkilat kabine ile istişarede

Resul Ekrem Şahan
04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

AK Parti, işleyen kongre sürecinde teşkilat ile kabine üyelerini de ‘istişare’ kapsamında bir araya getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile süren istişare toplantılarının son halkası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olacak.


İCRAAT VE PROJELERİ ANLATACAK

Çarşamba günü yapılması planlanan toplantıda genel merkez yönetimi, milletvekilleri, MKYK üyeleri, parti kurulları ve birim başkan yardımcıları Kacır’ı dinleyip düşünce ve önerilerini paylaşacak. Kacır, toplantıda bakanlığın icraat ve projelerini anlatacak. 2028’e giden yolda hataya mahal vermemek için ince eleyip sık dokuyan parti, bakanlıkların hizmet ve politikalarını değerlendirerek yeni rota oluşturuyor.




#AK Parti
#kongre
#Mehmet Şimşek
#Abdulkadir Uraloğlu
#Mehmet Fatih Kacır

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