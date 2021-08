Sabancı Üniversitesi    tanıtım günleri başladı

Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsünde pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek “Tanıtım Günleri”ne, öğrenciler ve aileleri Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün, önceden kayıt yaptırarak katılabilecek. Sabancı Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününden itibaren kampüs turları her gün iki ayrı bölüm şeklinde, 12:30-14.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında, pandemi koşulları gereğince gerekli sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde gerçekleşecek. Her iki bölümde, https://www.sabanciuniv.edu/tr... adresi üzerinden önceden kayıt yaptıran öğrenci ve aileleri kampüste, tanıtım ekibi ile birebir görüşmeler yaparak Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim sistemi, yenilenen burs imkânları ve kontenjanlar ile merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilecek.

PROGRAMDA NELER OLACAK?

Tanıtım Programı, kampüs turunu da kapsayacak şekilde 12:30-14.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında iki farklı bölüm olarak gerçekleştirilecek. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, 3 Ağustos tarihinden itibaren Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitim sistemi ilgili detaylı bilgiler verecek. Tanıtım programı eş zamanlı olarak Sabancı Üniversitesi Youtube hesabından canlı izlenebilecek.

Program seçme özgürlüğünü uygulayan ilk ve tek üniversite

Aday öğrencilere yönelik her gün farklı bir programın sunulacağı tanıtım günlerinde Sabancı Üniversitesi’ndeki disiplinler arası geçiş sistemiyle ilgili de detaylı bilgi verilecek. Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu Sınavları (YKS) sonucuna göre üniversite tercihini yaparken “bölüm” değil, fakültelerdeki “program grupları” bazında seçim yaptıkları bu sistemde, uzmanlık alanları dışında farklı disiplinler hakkında da eğitim alınabilmesi imkânı sunuluyor. Temel Geliştirme Programı üzerine yapılandırılan sistem sayesinde öğrenciler, Sabancı Üniversitesi’ne; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri olmak üzere üç farklı fakülteden giriş yapabiliyorlar. Üniversiteye yerleşen öğrenciler, Temel Geliştirme Programı’nı tamamladıktan sonra herhangi bir sınava alınmaksızın 11 farklı eğitim programı arasından kendi diploma alanını istedikleri gibi belirleyebiliyorlar.

790 öğrenci kabul edilecek

Sabancı Üniversitesi tanıtım günlerinde ayrıca 2021-2022 Akademik Yılı için belirlenen kontenjanlar ve burs olanakları da paylaşılacak. Buna göre bu yıl 790 öğrencinin kabul edileceği Sabancı Üniversitesi’nde öğrencilerin yüzde 53’üne tam veya yarım burs imkânı sunulacak. Üniversitenin ilk yılında sağlanan Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu ve Onur Bursu ile öğrenciler akademik başarıya bağlı olmaksızın ücretsiz öğrenim ve yurt olanaklarından faydalanma hakkı elde edecekler. Tam ve yarım burs imkânlarına ek olarak öğrencilere Diploma Katkı Bursu, Şehit Çocukları Bursu ve Milli Sporcu Bursu sunulacak.