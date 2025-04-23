Sahel'deki kriz için Türkiye de devrede

Afrika’da barış ve istikrar arayışına güçlü katkı sunan Türkiye, kıtadaki diplomatik varlığını daha da derinleştirmek üzere yeni bir adım atıyor. Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesindeki uzlaşmazlıkların çözümü için yürütülen çok boyutlu diplomasiye bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, yarın (perşembe) Burkina Faso’yu ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Duran’ın, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré, Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo ve Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile görüşme yapması bekleniyor. Türkiye'nin Burkina Faso’nun terörle mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine, Afrika ve bilhassa Sahel bölgesinde istikrarın tesis edilmesinin önemine değiniyor.