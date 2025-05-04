Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları esnaf kurtardı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları esnaf kurtardı

22:444/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana'da iki çocuk, oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.



#Adana
#Ceyhan
#sahipsiz köpek
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? 4 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı