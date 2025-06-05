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Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 330 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 330 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama

09:175/06/2025, Perşembe
IHA
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Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i savcılıktan, 5'de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i savcılıktan, 5'de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte araç kiralama sitesi üzerinden elde ettikleri 330 milyon 471 bin Türk lirası geliri MASAK, banka ve kripto hesaplarına yansıdı.

İnternet üzerinden sahte araç kiralama siteleri oluşturarak dolandırmak suretiyle, dolandırıcılık eylemine maruz kalan müştekilerin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yaptığı müracaatlar sonrasında çalışmalar yapıldı.


Çalışmalar sonucunda ülke geneli 286 vatandaşı dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin Türk lirası işlem hacmi olduğu anlaşılan şahısların yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i savcılıktan, 5'de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




#diyarbakır
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#dolandırıcı
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