Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 330 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama

Çalışmalar sonucunda ülke geneli 286 vatandaşı dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin Türk lirası işlem hacmi olduğu anlaşılan şahısların yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.