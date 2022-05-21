Antalya'da sahte doları operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri esnaflara sahte para veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin yapılan üst aramalarında 33 adet sahte 50 ABD Doları olmak üzere toplam bin 650 ABD Doları ele geçirildi. Daha önce de farklı illerde sahte para olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Tekonoloji, baskı teknikleri, kağıt kalitesi ve dijital olanakları kullanan kalpazanların, daha kaliteli sahte paralar üretmeye başladığı öğrenildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, \"Çok kaliteli sahte paralar basmaya başladılar. Hatta öyle bir hale geldi ki, döviz büfelerinde çalışanlar bile anlamıyor. Para sayma makinelerinden, hatta ATM'lerden geçtiğini bile duyuyoruz\" dedi.
Son teknolojiyi kullanılarak üretilen sahte paraların çıplak gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten İslam Memiş, \"Daha önceki sahte paraları insanlar, biraz dikkat ederek çıplak gözle ayırt edebiliyordu. Bugünkü teknolojik imkanlar karşısında sahte paranın ayırt edilmesi neredeyse imkansız. Bizim gibi uzmanların bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Hatta bunu destenin arasına koysanız, çoğu dövizci ve tüccarın gözden kaçırma olasılığı çok yüksek. Para sayma makinelerinden hızlıca geçiyor. Hatta ATM'lerden geçtiği bilgisi bile kulaklarımıza geliyor. Örneğin bu elimdeki sahte dolar, sesine, kabartmalarına baktığınız zaman birebir taklit, çok kaliteli bir sahte basım yapmışlar\" diye konuştu.
Piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirten Memiş, \"Özellikle tatil ve bayram sezonları öncesi çok oluyor. Sadece dövizde değil, TL'de de sahteler piyasada dolaşmaya başladı. O yüzden bayram arefelerinde ticarethanelerin, tüccarların çok dikkat etmesi gerekiyor\" dedi.
Tanımadığımız insanların para bozma tekliflerine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Memiş,\"Hastane bahçesinde, sağda solda işte tanımadığınız insanların para bozma teklifine dikkat edin. İnsanların iyi niyetini suistimal ederek bu sahte paraları eritiyorlar\" dedi.
Kalpazanların işyerlerine sahte parayı verirken 'bozdurma' teklifiyle gelmediğini belirten Memiş, \"Sahte parayla sizinle alışveriş yapar. Siz sahte parayı alır para üstü verirsiniz. Ama küçük şeyler alır genelde, mesela 50 lira verir, bir çikolata alır. Siz 45 lira para üzeri verirsiniz. Paraları bu şekilde eritiyorlar. İnsanların bugünlerde çok dikkat etmesi gerekiyor\" dedi.
İslam Memiş, sahte parayı fark etmek için kağıdın kalitesi ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, \"Kağıttaki mürekkep koyu ve leke bırakıyor mu buna bakmak gerekiyor. Kaliteli sahte paralarda kağıt ve mürekkep çok kaliteli oluyor. Dijital imkanları kullanabiliyorlar. Kalıplarını çok özel bir şekilde hazırlayabiliyorlar. Dediğim gibi ayırt edebilmek çok güçleşti\" diye konuştu.
Uzmanlar sahte dolara karşı uyardı: Sesine ve kağıdına dikkat edin
Piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirten Para Piyasaları Uzmanı Memiş, "Özellikle tatil ve bayram sezonları öncesi çok oluyor. Sadece dövizde değil, TL'de de sahteler piyasada dolaşmaya başladı. O yüzden bayram arefelerinde ticarethanelerin, tüccarların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
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