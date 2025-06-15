Saldırının füzeleri ABD'den

Söz konusu transfer sırasında Trump yönetimi, İran ile nükleer müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Hellfire füzelerinin doğrudan nükleer tesislere yönelik bombardımanlar için uygun olmadığı, ancak hassas hedeflere yönelik nokta atışları için kullanıldığı biliniyor. Tahran'da çeşitli binalara yönelik düzenlenen saldırılarda bu güdümlü füzeler kullanıldığı değerlendiriliyor. ABD ayrıca, İran'ın füze saldırıları sırasında da füzelerin vurulması için İsrail'e destek oldu.