Saldırının füzeleri ABD'den

ABD’nin, İran’a yönelik saldırıdan üç gün önce İsrail’e yaklaşık 300 adet Hellfire füzesi teslim ettiği ortaya çıktı.
Söz konusu transfer sırasında Trump yönetimi, İran ile nükleer müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Hellfire füzelerinin doğrudan nükleer tesislere yönelik bombardımanlar için uygun olmadığı, ancak hassas hedeflere yönelik nokta atışları için kullanıldığı biliniyor. Tahran'da çeşitli binalara yönelik düzenlenen saldırılarda bu güdümlü füzeler kullanıldığı değerlendiriliyor. ABD ayrıca, İran'ın füze saldırıları sırasında da füzelerin vurulması için İsrail'e destek oldu.