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Salihli'de bonzai operasyonu

Salihli'de bonzai operasyonu

17:2713/05/2025, Salı
IHA
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Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda kağıda emdirilmiş 2 parça halinde bin 40 kullanımlık bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada R.İ.'nin ikametinde bonzai bulundurduğunu tespit etti.



Ekiplerin, R.İ.'nin ikamet ve aracında yaptığı aramada iki parça halinde toplam bin 40 kullanımlık bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili R.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


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