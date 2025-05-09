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Manisa Basket hayati deplasmanda

Manisa Basket hayati deplasmanda

11:539/05/2025, Cuma
DHA
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Manisa Basket'in gardı Yunus Emre Sonsırma
Manisa Basket'in gardı Yunus Emre Sonsırma

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş yarışında umutlanan Manisa Basket yarın hayati öneme sahip deplasmanda Büyükçekmece'ye konuk olacak.

Manisa Basket, Büyükçekmece ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.


Ligde son 2 maça 9 galibiyetle düşme potasında giren Manisa ekibi kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.


Manisa Basket mağlup olur, rakipleri Darüşşafaka ve Karşıyaka ise hafta sonu oynayacakları maçları kazanırsa bitime bir hafta kala küme düşen taraf olacak.




#Basketbol Süper Ligi
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