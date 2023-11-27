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Samsun'da doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

17:27 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Patlamada evin mutfağında bulunan 82 yaşındaki adam yaralandı.

Patlamada evin mutfağında bulunan 82 yaşındaki adam yaralandı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi 754. Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada evin mutfağında bulunan Ömer Zehiroğlu (82) yaralandı, mutfak ve balkonda hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanık merkezinde tedavi gören yaralının birinci derece yanıkları olduğunu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

#Samsun
#Atakum
#Doğal gaz
#Patlama
19 dakika önce
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