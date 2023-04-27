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Sandığa ilk oyları atan gurbetçilerden fotoğraflı mesaj: Soğan patates salata oy Erdoğan'a

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Yurt dışındaki vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ederken oyunu kullanan bir gurbetçi sosyal medya hesabından fotoğraflı bir mesaj gönderdi. Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen gurbetçinin paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı dikkat çekti.

15:32 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen gurbetçinin paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı dikkat çekti.

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen gurbetçinin paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

Seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.

Pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Oyunu kullanan gurbetçiden paylaşım

Yurt dışındaki vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ederken oyunu kullanan bir gurbetçi sosyal medya hesabından fotoğraflı bir mesaj gönderdi. Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen gurbetçinin paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı dikkat çekti.

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.





#14 Mayıs
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