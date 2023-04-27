Sandığa ilk oyları atan gurbetçilerden fotoğraflı mesaj: Soğan patates salata oy Erdoğan'a

CHP'li Mahmut Tanal, milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'da soğan ve limon fiyatları üzerinden algı operasyonuna girişti. "Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin." diyerek elindeki limonu sağa sola sıkan Tanal'a bir vatandaş, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." diyerek tepki gösterdi. Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.