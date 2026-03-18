Şanlı zafer 111 yaşında

04:00 18/03/2026, Çarşamba
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Bugün 18 Mart… 111 yıl önce Çanakkale Zaferi ile tarihin akışını değiştiren, dünyanın en güçlü donanmalarına “Dur” diyen o destanın yıl dönümü. Vatan uğruna can veren şehitlerimiz, bugün saygı, minnet ve dualarla anılıyor.

Yüz binlerce askerin şehit düştüğü ancak Çanakkale Boğazı’ndan işgalci kuvvetlerin gemilerine geçit verilmediği şanlı zaferin 111. yıl dönümü, bugün tüm yurtta kutlanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında vatan uğruna can veren şehitlerimiz saygı, minnet ve dualarla anılacak.

SAVAŞ GEMİLERİNE ZİYARETÇİ AKINI

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemileri “TCG Heybeliada”, “TCG Kınalıada” ve “TCG Ayvalık”a vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Deniz Çörekçi, gemileri çok beğendiklerini belirterek, “Ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik” dedi. Hasan Çörekçi ise “Güzel bir etkinlik çocukların gelişmesi için. Biz memnun olduk” diye konuştu.



