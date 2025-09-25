Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik kursları başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın gençliğe verdiği önemin bir yansıması olarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gençlik kursları 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeniden kapılarını açıyor. Başkan Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu kapsamlı programla, gençlerin boş vakitlerini verimli ve kaliteli şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor.
Bu kurslar sayesinde gençler, hem yeteneklerini keşfedip geliştiriyor hem de sosyal becerilerini artırma fırsatı buluyor. Ayrıca spor faaliyetlerinin gençlerin fiziksel sağlığına önemli katkılar sağladığı, kültürel etkinliklerin ise kişisel gelişimlerini desteklediği belirtiliyor.
KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kurs ve etkinliklerin gençlerin sadece eğlenmelerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve disiplinlerine de büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.
GENÇLİK MERKEZLERİ TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN ADRESİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik merkezleri, şehrin dört bir yanında gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve birlikte öğrenme ortamları yarattığı önemli merkezler olarak öne çıkıyor. Burada gençler, farklı sosyal ve kültürel altyapılardan gelen akranlarıyla kaynaşırken, sağlıklı bir yaşam biçimi ve toplumsal değerler konusunda da bilinçlendiriliyor.