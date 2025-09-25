Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik kursları başlıyor

Gençlik kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerine, yüzme havuzlarına ya da ilgili birimlere başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kayıt süreçleri hakkında bilgi almak isteyen veliler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerden destek alabilir veya ALO 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.